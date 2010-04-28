Прокуратура виявила низку порушень при усиновленні

Органами прокуратури Кіровоградської області виявлено майже 40 фактів недотримання законодавства про усиновлення, а також низку порушень при створенні прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Зокрема, Добровеличківська районна служба у справах дітей, подаючи заяву на усиновлення, не перевірила достовірність даних про майбутніх іноземних батьків дитини. З’ясувалось, що вони подали фіктивну довідку про доходи. У подальшому в усиновленні потенційним батькам було відмовлено.

Прокуратурою Маловисківського району встановлено, що прийомні батьки знущались над дітьми, а районний центр, який здійснював соціальний супровід родини, не порушував питання про вилучення вихованців. На тілі 8-річної дівчинки були виявлені численні садна і синці, а також переломи ноги і руки, які згідно судово-медичного дослідження могли утворитися від побиття. Батьки також не змогли підтвердити використання державної допомоги в сумі 36,4 тис. грн. на потреби прийомних дітей. При цьому, подружжя, маючи домашнє господарство, постійно використовувало дівчинку на непосильній для її віку роботі. За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу. За вчинення вказаного злочину прийомну матір засуджено, а дітей вилучено із сім`ї.

Загалом, за результатами перевірок прокурорами внесено 25 приписів та подань, 5 протестів, 7 постанов про дисциплінарне провадження. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 осіб.