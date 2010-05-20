Газпром: якщо у вас є сланцевий газ, то ми до вас ідемо!

Російський "Газпром" має намір придбати компанію в США, яка займається видобутком сланцевого газу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву заступника голови правління концерну Олександра МЕДВЕДЄВА. Назви компанії менеджер не повідомив.

Раніше голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР відзначав, що з початком видобутку в Кузбасі вугільного газу, який, як і сланцевий, відноситься до так званих нетрадиційних джерел газу, "Газпром" одержав досвід розробки такого ґатунку запасів.

"У нас є свої технології, у нас є свій досвід, тому я думаю, що ми зараз, напевне, можемо висунути гасло: якщо у вас є сланцевий газ, то ми до вас ідемо!", - заявив глава "Газпрому".

У квітні міністр природних ресурсів Юрій ТРУТНЄВ заявив, що зростання видобутку сланцевого газу становить проблему для "Газпрому" і Росії. Урядовець також відзначив, керівництво "Газпрому" поділяє його занепокоєння ситуацією на світовому газовому ринку.

У 2008-2009 роках США вдалося досягнути різкого збільшення виробництва природного газу з покладів сланцю, зайнявши перше місце з видобутку газу у світі, відзначає Лєнта.ру. В результаті США змогли майже повністю задовольнити свої потреби в паливі, через що ціни на світовому спотовому ринку різко знизилися. Водночас "Газпром" поставляє газ до Європи за довгостроковими контрактами, тарифи за якими суттєво вищі.

Через це "Газпром" відклав запуск Штокмановського родовища, поставки зрідженого природного газу з якого концерн планував направити в США.

Нині низка найбільших нафтогазових компаній світу одержали ліцензії на розвідку запасів сланцевого газу в Європі. Якщо європейські країни зуміють збільшити своє газовидобування, то їх потреба в паливі з Росії знизиться.

На початку квітня стало відомо, що великі запаси сланцевого газу відкриті в Польщі, яка нині є великим споживачем "Газпрому" (імпортує близько 14 мільярдів кубометрів російського газу на рік). Загалом не менш як 40 нафтових компаній почали в Європі пошуки сланцевого газу.

За прогнозом Оксфордського інституту енергетичних досліджень, видобуток сланцевого газу в Європі почнеться не раніше ніж через 10 років. Справа в тому, що в Європі, де щільність населення вища, на буріння важче одержати ліцензію. А в США видобуток сланцевого газу - розвинена галузь промисловості.

"Газпром", нагадаємо, веде розробку шахтного метану в Кузбасі, сумарні запаси якого в регіоні представники монополії оцінювали в 13 трильйонів кубометрів.

Загальні прогнозні ресурси метану в основних вугільних басейнах Росії становлять 83,7 трильйони кубометрів, що відповідає приблизно третині прогнозних ресурсів природного газу країни.