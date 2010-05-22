У Севастополі відкрилися Дні Німеччини у Криму

У Севастополі семінаром «Німеччина - компетентний партнер у морських дослідженнях» відкрилися «Дні Німеччини у Криму».

Як передає кореспондент УНІАН, заходи «Днів» проводитимуться у різних містах Криму, і завершаться у жовтні поточного року.

Надзвичайний і Повноважний посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ у ході візиту до Севастополя заявив: «Важливо, щоб люди, які проживають у Севастополі, в Криму познайомилися з Німеччиною, іншими країнами ЄС».

Під час відвідування німецького науково-дослідного судна «Maria S.Meriam», що перебуває цими днями в порту Севастополя, дипломат повідомив журналістам, що в Севастополі з 1 по 3 червня пройде Тиждень німецького кіно (кіно-цикл «(Не)терпимість» - УНІАН). Крім того, як сказав посол, «відбудеться цілий ряд концертів, і тут, у Севастополі, і в інших місцях Криму. Наприклад, відбудеться джазовий фестиваль у Євпаторії, і низка інших культурних заходів».

За інформацією Г.ГАЙМЗЬОТА, «наступного тижня в Севастополі з візитом побуває німецький фрегат, і це також важливий візит». Згідно з розданою журналістам програмою «Днів Німеччини у Криму», візит німецького фрегата «Niedersachsen» відбудеться з 27 по 31 травня, на 29 травня запланований «День відкритих дверей» на фрегаті, який буде ошвартований у районі Графської пристані.

Присутній на відкритті «Днів Німеччини у Криму» заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Олександр КЛИМОВ підкреслив, що для керівництва міста «дуже важливо і знаменно, що відкриття Днів Німеччини у Криму відбувається в місті Севастополі».