Нашоукраїнець із соціалістом звинувачують одне одного у незаконній приватизації

Голова правління Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, народний депутат Володимир БОЙКО заявляє про безпідставність спроб оспорити законність приватизації підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Маріуполі.

"Всі спроби поставити під сумнів законність приватизації комбінату Ілліча безпідставні", - сказав В.БОЙКО, зазначивши, що ці спроби ні до чого не приведуть.

У спробах оспорити законність приватизації комбінату В.БОЙКО звинуватив колишнього мера Маріуполя, народного депутата Михайла ПОЖИВАНОВА. Голова ММК висловив упевненість, що саме М.ПОЖИВАНОВ нагнітає атмосферу навколо законності приватизації комбінату.

За словами В.БОЙКА, сам М.ПОЖИВАНОВ, будучи мером Маріуполя, приватизував ряд великих об`єктів у місті, і тепер законність цієї приватизації також можна поставити під сумнів.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Конституційний суд України почав розгляд справи про відповідність Конституції Закону «Про особливості приватизації пакета акцій, який належить державі в статутному фонді ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».

Виступаючи перед суддями КС, М.ПОЖИВАНОВ зазначив, що “закон про приватизацію ММК ім. Ілліча є лобістською змовою ряду народних депутатів і колишнього президента України». «В результаті ЗАТ “Ілліч-Сталь” незаконно оволоділа державною власністю. При цьому держпакет акцій ММК ім. Ілліча було куплено практично за номінальною вартістю - за 455 млн. 211 тис. грн”, - зазначив народний депутат.

При цьому він переконаний, що у держави не було перешкод провести приватизацію меткомбінату згідно з звичайною процедурою, а не з спеціальним законом. “Всі нормативні документи на той час вже існували, а закон про приватизацію ММК є єдиним законом про особливості приватизації, який був прийнятий ВР щодо конкретного підприємства”, - додав М.ПОЖИВАНОВ.

Що стосується подальшої долі підприємства в разі ухвалення Конституційним Судом рішення про неконституційність згаданого закону, то, за словами М.ПОЖИВАНОВА, “наше основне завдання - повернути у власність держави 50+1% акцій». «Рішення про можливий перепродаж контрольного пакета ММК ім. Ілліча прийматиме ВР і Фонд держмайна”, - зазначив народний депутат.

У свою чергу В.БОЙКО заявив, що вважає приватизацію підприємства повністю законною і здійсненою на користь держави і трудового колективу підприємства. “Якщо подивитися на фінансово-економічні показники роботи ММК ім. Ілліча, то ви зрозумієте, що кращого металургійного підприємства в Україні на сьогодні не існує”, - сказав В.БОЙКО і додав: “Ще будучи мером Маріуполя, М.ПОЖИВАНОВ намагався заволодіти меткомбінатами “Азовсталь” і ім. Ілліча, але тоді йому це не вдалося». «Ми ніколи не погодимося з рішенням про реприватизацію ММК, якщо воно буде прийняте, то це означає, що потрібно відміняти всю приватизацію в Україні. Запитайте у самого Михайла Олександровича (ПОЖИВАНОВА - УНІАН), за скільки в ті роки були продані всі найбільші підприємства українського металургійного комплексу. Ми більше заплатили, чим за них усіх разом узятих”, - заявив В.БОЙКО.

Ще в листопаді 2004 року 47 народних депутатів звернулися з клопотанням визнати закон про приватизацію ММК неконституційним в цілому. Згідно з законодавчими нормами, ЗАТ «Ілліч-Сталь», що викупило в 2000 році держпакет акцій ММК, є одноосібним покупцем акцій, що позбавляє більшість громадян України права на отримання частини державного майна в процесі приватизації ОАО «Маріупольський ММК ім. Ілліча». Автори клопотання вважають, що Верховна Рада порушила конституційні принципи, надавши переважне право обмеженому коло осіб в процесі приватизації.

Довідка УНІАН. ЗАТ “Ілліч-Сталь” (м. Маріуполь) викупило в 2000 році державний пакет акцій Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча. Фонд держмайна оцінив держпакет акцій в 454 млн. грн.

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» є другим за обсягами виробництва сталі і сталевого прокату в Україні після «Криворіжсталі». Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів. Свою продукцію комбінат експортує більш ніж в 50 країн світу.

90,39% акцій ОАО “ММК ім. Ілліча” належить ЗАТ “Ілліч-Сталь” (м. Маріуполь).

87,48% ЗАТ “Ілліч-Сталь” належать організації орендарів ММК ім. Ілліча.

За оцінкою аналітика ІК Concorde Сapital, ринкова вартість Маріупольського меткомбінату становить 2,3 млрд. дол.