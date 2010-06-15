Скільки років краще вчитися у школі?

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про запровадження 11-річного терміну навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Як повідомляється на сайті ВР, авторами документа є народні депутати від КПУ Адам МАРТИНЮК та Катерина САМОЙЛИК, від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ та від Блоку Литвина – Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

На їхню думку, “для поліпшення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї необхідно зупинитися на 11-річному терміні здобуття повної загальної середньої освіти, зберігши кращі ідеї 12-річної школи (профільне навчання, можливість отримання професії тощо)”.

Одночасно, вважають автори законопроекту, потрібно запровадити обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Окрім того, депутати заявляють про необхідність приведення у відповідність до потреб громадян типів навчальних закладів; забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі дітям-інвалідам, на здобуття якісної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу, їх інтеграцію в суспільство.

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки також вважає, що альтернативою 12-річній середній освіті може стати повернення до 11-річної середньої освіти й запровадження обов`язкової 1-річної дошкільної освіти.

"Міністерство освіти та науки пропонує два варіанти подальшого розвитку загальної середньої освіти: перше - зупинитися на 11-річному строку навчання з одночасним введенням обов`язкової дошкільної освіти 1 рік", - заявив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК 9 червня.

За його словами, впровадження 12-річної освіти ставить низку проблем, пов`язаних з матеріально-технічним забезпеченням шкіл, а також з недостатньою підготовкою педагогічного складу й необхідністю збільшення фінансування середньої освіти.

Ще одним варіантом вирішення проблеми середньої освіти, за словами Д.ТАБАЧНИКА, є надання права вибирати 11-річну чи 12-річну систему навчання місцевим радам. Однак міністр заявив, що не є прихильником такої системи.