МЗС не зацікавився перейменуванням вулиці Мазепи

Міністерство закордонних справ України не коментує повідомлення засобів масової інформації про те, що нібито Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ просить владу Києва перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня чисельні ЗМІ повідомляли, що Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ просить київських чиновників перейменувати вулицю І.Мазепи.

У свою чергу 9 червня прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила, що КМДА отримала від однієї з православних церков листа з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.

У мерії не уточнили, яка саме з церков направила звернення, та коли воно було отримано.

Водночас, у прес-службі повідомили, що у зверненні йдеться про повернення вказаній вулиці історичної назви, яку вулиця мала до її перейменування на Січневого повстання, а потім на Івана Мазепи.

Питання перейменування, за даними прес-служби, має бути винесено на найближче засідання Київради.