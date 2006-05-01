МВС підбиває першотравневу статистику

За інформацією Департаменту громадської безпеки МВС України, порушень громадського порядку під час святкування Міжнародного дня солідарності трудящих не зафіксовано в жодній з областей.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС України, за інформацією, що надійшла з усіх регіонів держави, 1 травня у 438 населених пунктах країни відбулося більш як 800 масових заходів, приурочених Міжнародному дню солідарності трудящих. Серед них - культурно-видовищні, спортивні, розважальні акції та заходи політичної спрямованості, у яких взяли участь більш як 317 тисяч громадян. Ініціаторами їх проведення виступили Комуністична, Соціалістична та Прогресивна соціалістична партії України, а також органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Найчисленніші святкування відбулися у Донецькій – 95 тис. осіб (87 заходів у 25 населених пунктах), Луганській – 39,2 тис. осіб (46 масових заходів у 34 населених пунктах), Миколаївській – понад 29,6 тис. осіб (213 масових заходів у 83 населених пунктах), Чернігівській – 26,5 тис. осіб (49 масових заходів у 18 населених пунктах) областях та Автономній Республіці Крим - понад 33 тис. осіб (44 масові заходи в 26 населених пунктах).

У столиці України близько 700 прихильників Комуністичної партії України здійснити традиційну пішу ходу з вулиці Грушевського на Майдан Незалежності, де провели мітинг. Після цього присутні поклали квіти до пам’ятника Володимиру Леніну і розійшлися. Поклали квіти до пам’ятника В.Леніну та провели мітинг також представники Прогресивної соціалістичної партії України.

Охорону громадського порядку та безпеку громадян в столиці України під час святкування першого травня забезпечували 385 працівників органів внутрішніх справ.

А загалом по державі цього дня до охорони громадського порядку було залучено близько 9,2 тис. працівників органів внутрішніх справ - працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.