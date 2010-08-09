Науковці переконані, що перетворення на пустелю Україні не загрожує

Науковці переконані, що опустелювання Україні не загрожує, і пояснюють надзвичайну цьогорічну спеку черговою 30-річною фазою циклічності клімату, якій характерне підвищення середньої температури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив директор Інституту гідрометеорології Володимир ОСАДЧИЙ та заступник директора Інституту космічних досліджень НАНУ Наталя КУССУЛЬ.

Початок фази спаду температур вони прогнозують у 2012 році.

Як зазначив В.ОСАДЧИЙ, за останні 10 років вчені проаналізували всі дані щодо змін клімату на території нашої країни. Згідно з отриманими даними, для літньої температури на території України характерна циклічність коливань.

“Перший цикл – фаза спаду середніх літніх температур припадає на 1881-1911 роки. Ця фаза спаду була 30 років. Наступна фаза – підйому - була 30-32 роки – з 1911 по 1943 рік. Далі розпочинається фаза спаду – з 1944 по 1975 рік. З 1976 по цей час – фаза підйому. І на сьогодні нам з вами доводиться жити якраз на фазі підйому середніх літніх температур”, - пояснив науковець.

За його словами, це не означає, що наступне літо буде так само аномально спекотним: “За весь період наукових спостережень не було зафіксовано двох років з постійними аномальними підвищеннями температури, що характерно на сьогоднішній день”.

В той же час він наголосив, що в будь-якому випадку ще 5-7 років доведеться жити в умовах високих температур в літній період.

“Але приблизно з 2012 року почнеться плавно фаза спаду температур, яка триватиме приблизно 30-32 роки”, - продовжив В.ОСАДЧИЙ.

Він також зазначив, що за останні 30 років загальна кількість опадів на території нашої країни зовсім не зменшилось. “Я вважаю, що не варто казати, що в найближчі роки нашу країну чекає опустелювання. Приблизно аналогічна ситуація, але на 0,2-0,3 градуси нижче, була влітку 1936 року, 38-го та 48-го років. Середня температура в окремі дні в Києві була 39,4 градуси. Тобто, це вже в нас було. Чого не було і чого не бачили наші бабусі та дідусі, то це швидких темпів підвищення зимових температур”, - наголосив він.

В.ОСАДЧИЙ повідомив, що згідно з дослідженнями науковців, зафіксовано підвищення середньої температури навколишнього середовища в зимовий період – за останні сто років на 3 градуси. Таке зростання розпочалося приблизно з 30-х років минулого століття.

Як підкреслив В.ОСАДЧИЙ, на сьогодні вчені ще до кінця не з’ясували, за рахунок чого відбувається глобальне потепління клімату.

“Одна група вчених каже, що всі кліматичні зміни пов’язані з надходженням великої кількості парникових газів за рахунок спалювання палива, інша група вчених каже, що в природі все циклічно, і основні процеси, які викликають зміни глобального чи регіонального характеру, – це циклічність, яка пов’язана з характером протікання процесів в земній корі, сонячної активності і звідти відгук складових екосистеми... Наша задача як вчених знайти істину”, - зазначив керівник Інституту гідрометеорології.

У свою чергу Н.КУССУЛЬ додала, що фахівці розробляють можливі моделі клімату в Україні, і за прогнозом відомого науковця, директора центру аерокосмічних досліджень Вадима ЛЯЛЬКА, Україну чекає покращення кліматичних умов. “Відповідно до його досліджень виходить, що Україна піддається і відчуває на собі зміни клімату. Але для нашої країни це будуть сприятливі зміни, тобто зміни, які в нас відбудуться, не призведуть до опустелювання, а призведуть до покращення з точки зору життя людини, з точки зору сільського господарства і нашої економіки”. – розповіла Н.КУССУЛЬ.

Разом з тим В.ОСАДЧИЙ відзначив, що розбалансована кліматична система викликає все більше стихійних явищ в природі, і наше суспільство має бути готовим до цього. Він, зокрема, нагадав, про затоплення в останні роки як територій окремих регіонів України, так і багатьох країн Європи. За словами науковця, в Україні найбільш піддаватимуться стихійним лихам гірські регіони – Крим та Карпати. Він пояснив, що саме гірським системам властиві стихійні явища при зміні кліматичних умов.