Мисливці Донбасу просять Азарова скасувати заборону на полювання

Мисливці Донбасу надіслали на адресу прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА відкритого колективного листа від первинних організацій Донецького обласного товариства мисливців і риболовів, в якому просять відкрити мисливський сезон на пернату дичину.

У листі, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, нагадується, що 4 серпня М.АЗАРОВ підписав розпорядження Кабінету Міністрів №1588-р про перенесення термінів початку мисливського сезону на пернату дичину у зв`язку з високою пожежною небезпекою на території України.

Мисливці звертають увагу прем`єр-міністра на те, що в даний час погодні умови змінилися на сприятливіші, у зв`язку з чим просять припинити дію розпорядження Кабміну про перенесення термінів початку мисливського сезону.

Мисливці зобов`язуються «брати участь на добровільних засадах у патрулюванні мисливських господарств, проводити роз`яснювальну роботу серед населення, а також брати участь в гасінні пожеж».

Крім того, вони нагадують, що до початку сезону вже сплатили мисливські внески, купили відстрілювальні картки, а також оформили робочі відпустки, оскільки вихідний день на виробництві не завжди збігається з днями, в які дозволено проведення полювання.

«Запевняємо Вас, що жодного разу на території Донецької області, та й усієї країни пожежі не виникали і не виникнуть з вини мисливців», - зазначається в листі.

Коментуючи даного листа, голова Донецького обласного товариства мисливців і риболовів Юрій ЯСЕНКО відзначив, що повністю підтримує позицію колективів мисливців. «Через перенесення часу початку мисливського сезону підривається фінансування нашої організації, оскільки не покупалися відстрілювальні картки», - сказав він.

Ю.ЯСЕНКО також нарікає, що у зв`язку з прогнозованими у жовтні ранніми холодами вірогідний ранній переліт пернатої дичини. «Це означає, що пополювати люди просто не встигнуть», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 серпня, заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК заявив, що рішення про відкриття сезону полювання на пернату дичину ухвалюватиметься з 5 по 15 вересня.

«Я думаю, з 5-го по 15-е число рішення буде ухвалено. Все залежатиме від того, коли спаде спека», - сказав він, наголосивши, що до 5 вересня полювання навряд чи буде відкрито.