Мінфін показав діру в бюджеті

Державний бюджет за січень-липень цього року виконано з дефіцитом 27,749 млрд. грн., зокрема, загальний фонд виконано з дефіцитом 25,257 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету за вказаний період становили 136,187 млрд. грн., в т.ч., доходи загального фонду – 109,472 млрд. грн.

Податкові надходження до держбюджету становили 96,537 млрд. грн., неподаткові – 34,818 млрд. грн.

Мінфін не надає інформації про показник виконання доходної частини по відношенню до запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету в січні-липні становили 164,881 млрд. грн., в т.ч. загального фонду – 134,869 млрд. грн. або 96,9% від плану звітного періоду.

Погашення основної суми боргу з державного бюджету в звітному періоді становили 14,626 млрд. грн., в т.ч. внутрішнього боргу – 12,130 млрд. грн.

Запозичення до держбюджету було здійснено в обсягу 50,333 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено – 34,119 млрд. грн., в т.ч. із загального фонду 25,443 млрд. грн. (на докапіталізацію «Укрексімбанку» 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому – 16,215 млрд. грн., в т.ч. щодо загального фонду – 15,843 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-липні 2010 року надійшло до державного бюджету 314,4 млн. грн.

Мінфін повідомляє, що за січень-липень 2010 року зведений бюджет виконано з дефіцитом 25,273 млрд. грн., при цьому його доходи становили 175,877 млрд. грн., видатки – 202,088 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,055 млрд. грн. Видатки держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., в т.ч., видатки загального фонду – 240,951 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету запланований в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема із загального фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду входять загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні видатки. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і залучених до бюджету кредитів, а також видатків і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України й місцеві бюджети складають зведений бюджет України.