У США почався другий етап стимулювання економіки

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС) США кілька годин тому ухвалив викупити з ринку довгострокові держоблігації на суму 600 мільярдів доларів до кінця другого кварталу наступного року, поклавши тим самим початок другому етапові валютного стимулювання найбільшої в світі економіки, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-реліз ФРС.

Впродовж першого етапу валютного стимулювання, що завершилося в березні ц.р., ФРС витратила на придбання держоблігацій і іпотечних цінних паперів 1,7 трильйона доларів. Це допомогло знизити ставки за іпотечними кредитами до історично мінімальних позначок, що сприяло стабілізації на ринку житлової нерухомості.

Наголошується, що ФРС продовжить відстежувати ситуацію в економіці з метою пристосувати нову програму стимулювання до цілей максимальної зайнятості і цінової стабільності.

ФРС також має намір продовжити викуповувати з ринку держоблігації за рахунок коштів, одержаних у вигляді процентних платежів по іпотечних цінних паперах, що перебувають у володінні регулятора. На ці цілі планується спрямувати 250-300 мільярдів доларів також до кінця другого кварталу 2011 року.

Нобелівський лауреат у галузі економіки Джозеф Стігліц скептично налаштований щодо нових нестандартних монетарних заходів стимулювання. Він ще наприкінці жовтня заявив, що економіці США потрібні стимули в податково-бюджетній сфері, натомість додаткові заходи з боку ФРС не зможуть стати важливими чинниками економічного зростання.

Інший "гуру економіки", знаменитий інвестор-мільярдер Джордж Сорос на початку жовтня закликав владу США прийняти черговий пакет стимулюючих заходів, щоб прискорити вихід з рецесії і скоротити рівень безробіття. При цьому Сорос наголосив, що без першого етапу викупу активів фінансова система залишалася б у паралізованому стані і рецесія була б драматичнішою і тривалішою.