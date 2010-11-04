В Україні реєстрація власності займає вдвічі більше часу, ніж в Азії

За рік Україна в рейтингу Doing Business перемістилася зі 147-го на 145-е місце, що означає топтання на місці. За той самий термін Казахстан, наприклад, піднявся на 15 пунктів і посів 59-е місце.

Про це заявила УНІАН голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підсумки щорічного рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2011, який сьогодні опублікувала Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку.

За рік Україна в рейтингу Doing Business перемістилася з 147-го на 145-е місце зі 183 країн, що означає топтання на місці. За той самий термін Казахстан, наприклад, піднявся на 15 пунктів і посів 59 місце. На думку голови парламентського комітету, різкого покращення позицій України в цьому рейтингу не сталося через домінування політичного чинника при ухваленні економічних рішень. «Повсюдне гальмування реформ і підміна їх псевдореформами позначається на стані національної економіки, консервує існуючі проблеми і знижує конкурентоспроможність держави в цілому”, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова комітету ВР відзначила, що незначне покращення позицій в рейтингу було досягнуте завдяки ухваленню наприкінці 2009 року закону, який знизив вимоги до статутного капіталу створюваних підприємств, а також спростив процедуру реєстрації нових суб`єктів господарювання. «Підготовлений нами закон дозволив зробити прорив на 18 позицій вгору в номінації «Відкриття бізнесу» і зафіксуватися на 118-му місці, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Проте, з решті номінацій ситуація тільки погіршилась».

Вона відзначила, що за минулий рік Україна опустилася на 5 позицій в номінації «Закриття бізнесу». Ця процедура займає в нашій країні в середньому 2,9 років. «Прийнятий із запізненням у липні цього року Закон №290 лише частково спростив ситуацію в цій сфері, проте зарегульованість і складність питання ліквідації підприємств через процедуру банкрутства продовжує залишатися об`єктом критики закордонних інвестиційних кіл, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Тому ми наполягаємо на подальшій дерегуляції та скасуванні зайвих бюрократичних процедур».

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що падіння України на чотири позиції в номінації «Реєстрація власності» викликано тим, що процес, що складається з 10 процедур, займає близько 117 днів, що в два рази перевищує середні показники в Східній Європі та Центральній Азії. На її думку, не дивно, що Україна опустилася в номінації «Захист інвесторів», оскільки за 8 місяців влада не змогла покращити ситуацію в цій сфері.

Коментуючи погіршення позицій України в номінації «Доступність кредитів», Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що уряду не вдалося стимулювати банківський сектор для кредитування реального сектора економіки. «Банки, як і раніше, продовжують займати вичікувальну позицію на тлі значних обсягів прострочених кредитів, що досягли понад 12%. У результаті бізнес не має доступу до дешевих кредитних ресурсів, що стримує темпи відновлення і розвитку економіки», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Рейтинг Doing Business 2011 є восьмим в серії щорічних доповідей про дослідження регуляторних правил, які підвищують ділову активність, і тих, які обмежують її. У рейтингу Doing Business 2011 представлені кількісні показники регулювання бізнесу і захисту права власності в 183 країнах, від Афганістану до Зімбабве. Дослідження охоплює регуляторні правила, які впливають на 11 сфер бізнесу: відкриття бізнесу, отримання дозволів на будівництво, реєстрація власності, одержання кредиту, захист інвесторів, сплата податків, зовнішня торгівля, виконання контрактів, закриття бізнесу, доступ до електроенергії та зайнятість працівників.

Дані в доповіді Doing Business 2011 наведені станом на 1 червня 2010 року.