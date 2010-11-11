Історик, який вивчає Голодомор, зазнає тиску на Сумщині

Колектив Центру досліджень визвольного руху вимагає припинити тиск на відомого історика Геннадія ІВАНУЩЕНКА, який вивчає Голодомор.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Центру, сумська обласна влада чинить тиск на директора Державного архіву Сумської області, члена Вченої ради Центру досліджень визвольного руху, історика Г.ІВАНУЩЕНКА з метою його звільнення.

При цьому дослідники наголошують, що сумський архів - єдиний, який повністю відцифрував усі 57 тис. актових записів про смерть людей від Голодомору 1932-1933 років на Сумщині.

Центр досліджень визвольного руху занепокоєний фактами тиску на історика. “Протягом п’яти останніх місяців представники місцевої влади цілеспрямовано шукають «вагомі» підстави для звільнення Г.ІВАНУЩЕНКА. Після несприйняття паном ІВАНУЩЕНКОМ пропозиції піти «за власним бажанням» в архіві розпочато «розслідування» та робляться спроби звільнити історика шляхом оголошення «необхідної» кількості доган на основі спотворених і штучно підібраних «фактів», - зауважують в Центрі.

Г.ІВАНУЩЕНКО - відомий історик, автор книг про Голодомор 1932-1933 років, українську революцію 1917-1920 років, діяльність ОУН та УПА на Сумщині.

”Тиск на історика пана ІВАНУЩЕНКА є спробою політичної сили втрутитися в академічну дискусію навколо комплексу питань щодо політичних репресій, Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, визвольного руху”, - вважають дослідники.

В Центрі розцінюють дії місцевої влади як свідоме перешкоджання професійній діяльності історика, намагання обмежити доступ до архівних документів в Сумському архіві та взяття під ідеологічний партійний контроль наукових досліджень.

Вони вимагають припинити тиск на директора Державного архіву Сумської області.

“Нагадаємо, що тиск та перешкоджання діяльності істориків Україні підтверджує низка фактів, серед яких: незаконне затримання СБУ та вилучення наукових праць та копій архівних документів історика Руслана ЗАБІЛОГО, перешкоджання роботі музею «Тюрма на Лонцького», закриття виставки, присвяченої борцям за незалежність України на Сумщині, яка експонувалась у приміщенні Сумської ОДА”, - підкреслюють в Центрі досліджень визвольного руху.

*** Центр досліджень визвольного руху – незалежна наукова громадська організація, що вивчає найрізноманітніші аспекти українського визвольного руху у ХХ ст. Зокрема: історію державних утворень (УНР та ЗУНР), громадсько-політичних рухів (УВО, ОУН, УНДО, дисидентський рух та ін.) та військових формацій (Легіон УСС, УГА, УПА та ін.), також карально-репресивну політику окупаційних режимів на українських землях у ХХ ст.

ЦДВР об’єднує багатьох істориків з різних регіонів України та з-за кордону, які досліджують проблематику українського визвольного руху в контексті історичних процесів у Центрально-Східній Європі.