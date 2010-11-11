Півроку в Криму не буде проблем з питною водою

Наливні водосховища Криму забезпечені проектним обсягом запасів води, що становить 131 млн. куб. м. - такого обсягу вистачить для гарантованого постачання населенню регіону до початку роботи Північно-Кримського каналу в 2011 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

«На найближчі півроку кримчани можуть бути абсолютно впевнені в тому, що питною водою ми будемо забезпечені на 100%», - сказав голова Республіканського комітету Криму з водного господарства і зрошуваного землеробства Олександр ЛІЄВ.

Він відзначив також, що в перспективі відомства заплановано проведення ремонтних робіт водозаборів Феодосійського та Між гірського водосховищ.