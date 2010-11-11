Влада Києва затвердила місця для нових продуктових магазинів

У столиці відкриються нові продовольчі магазини і торговельні майданчики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

За інформацією мерії, за поданням районних адміністрацій Головним управлінням торгівлі та побуту міста складено адреси розміщення нових торговельних павільйонів та тимчасових майданчиків у кожному районі столиці. Згаданим розпорядженням затверджено подані пропозиції.

Так, загалом по місту буде відкрито 72 продовольчих магазини павільйонного типу та 32 тимчасових торговельних майданчики.

За інформацією Головного управління торгівлі та побуту, до продажу залучатимуть товаровиробників з різних областей України. Продовольча продукція проходитиме регулярні перевірки на якість відповідними службами міста, запевнили в КМДА.