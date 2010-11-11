Янукович сьогодні буде в Івано-Франківську
07:44, 11 листопада 2010Суспільство
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(програма робочої поїздки)
11 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у ході поїздки глава держави огляне місце екологічної катастрофи у Калуші (Домбровський кар’єр).
Президент України також ознайомиться з роботою ТОВ «Карпатнафтохім» і візьме участь у відкритті двох нових заводів – з виробництва полівінілхлориду та з виробництва каустичної соди і хлору.
Цього ж дня під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться розширена нарада щодо підсумків соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області за 10 місяців поточного року та перспектив розвитку регіону на 2011 рік.
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