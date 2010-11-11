Янукович сьогодні буде в Івано-Франківську

11 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у ході поїздки глава держави огляне місце екологічної катастрофи у Калуші (Домбровський кар’єр).

Президент України також ознайомиться з роботою ТОВ «Карпатнафтохім» і візьме участь у відкритті двох нових заводів – з виробництва полівінілхлориду та з виробництва каустичної соди і хлору.

Цього ж дня під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться розширена нарада щодо підсумків соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області за 10 місяців поточного року та перспектив розвитку регіону на 2011 рік.