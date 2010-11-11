У НБУ кажуть, що мають ресурси гнути гривню «як в один, так і в другий бік»

НБУ має достатньо ресурсів для забезпечення гнучкості курсу гривні - Шумило

Київ. 11 листопада. УНІАН. Національний банк України має достатньо ресурсів для забезпечення гнучкості курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член правління, виконавчий директор з економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО сьогодні під час круглого столу.

«Є достатньо ресурсів для забезпечення гнучкості гривні як в один, так і в другий бік. Але гнучкість зовсім не означає, що сьогодні 7, а завтра - 10 (грн./дол. - УНІАН)», - сказав І.ШУМИЛО.

Також він зазначив, що той факт, що на сьогодні держателями облігацій внутрішньої державної позики є нерезиденти не буде дестабілізуючим фактом для курсу гривні. Представник Нацбанку упевнений, що в разі стабільної макроекономічної ситуації в країні, вони не виходитимуть з цих паперів.

Нагадаємо, сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’є котируваннями 7,9495/7,9550, на 12.00 звузився спред 7,9505/7,9540. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9490/7,9525 грн./дол.

Офіційний курс НБУ на 11 листопада: 100 USD – 791.0000 грн. (на 10 листопада – 791.0700).