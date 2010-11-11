На Миколаївщині пройдуть повторні вибори

Повторні вибори пройдуть на деяких виборчих дільницях у Миколаївській області найближчої неділі, 14 листопада, а також у грудні нинішнього року. Про це кореспонденту УНІАН повідомила координатор громадської мережі «Опора» Олена КАБАШНА.

За її словами, повторне голосування пройде в тих випадках, коли два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів виборців. Це передбачає стаття 78 Закону про місцеві вибори.

Так, у Коблевській сільраді Березанського району, в окрузі № 11 бюлетені отримали 70 виборців із 119 осіб, внесених до списків для голосування. За кожного з 2 кандидатів у депутати сільської ради проголосували по 33 виборці. Рівні результати кандидати оспорюватимуть на повторних виборах.

На окрузі № 16 тієї ж Коблевської сільради виборча комісія призначила переголосування на 26 грудня. Всього в списках 116 виборців. Із 50 осіб, які отримали бюлетені, за «безальтернативного» кандидата до сільської ради проголосували 25 виборців. 5 бюлетенів було визнано недійсними, а 20 виборців проголосували проти всіх.

У селі Прогресівка Березанського району в окрузі №12 двоє депутатів набрали по 12 голосів, один із них від ПР. Переголосування пройде 14 листопада.

Повторно прийдуть на вибори виборці округу №1 у Єланці, округу № 8 у Малодворянці Єланецького району, округу №3 Доманівського району, в селі Акмечетка, в округах №№ 11,12 села Зелений Яр, округу №10 у Березнегуватому, в селі Лимани Жовтневого району, в одномандатному окрузі №10 села Островка Очаківського району, в Гуляницькій, Доброжанській й Адамівській сільських радах Врадіївського району, в селі Покровське Веселинівського району, а також у селі Лукашівка Первомайського району.

Як інформує О.КАБАШНА, в грудні повторні вибори відбудуться в окрузі №6 у селі Киселівка Снігірівського району, у Веселинівському районі, Подільській і Новосвітлівській сільських радах, у Казанківському районі, в селі Владимировка - в округах, де кандидати в депутати набрали менше 50% голосів виборців, які проголосували.