Чоловік сокирою вдарив знайомого за обговоренням футбольного матчу

На Сумщині за підозрою у вбивстві міліція розшукує 49-річного жителя селища міського типу Ямпіль: за версією слідства, чоловік сокирою вдарив свого знайомого за те, що останній не поділяв його поглядів щодо футбольної команди.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Марина КЛЬОВА, до працівників міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків смт Ямпіль сусіди знайшли труп 41-річного господаря. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилась. На тілі та голові чоловіка були численні травми. За словами лікаря-криміналіста, «удари для чоловіка були смертельними, а смерть потерпілого настала від набряку головного мозку та тупої травми голови з пошкодженням кісток черепа та речовини головного мозку».

Згодом правоохоронці вийшли на головного підозрюваного – 49-річного місцевого жителя. Завдяки свідкам, працівники міліції дізналися, що того дня він зустрівся із загиблим у кафе. Обидва шанувальники футболу вирішили подивитися на великому екрані матч. Але до початку гри товариші домовились, що той, чия команда програє, купує пляшку горілки. Підігріті спиртним, чоловіки жваво обговорювали футбольний матч, кожний захищав свою команду. Виникла агресивна суперечка, яка завершилася трагедією.

Міліція припускає, що наразі підозрюваний утік, аби уникнути покарання. Якщо його провину доведуть, то чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.