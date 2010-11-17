Київ покаже всім, як треба виконувати бюджет

У Києві у 2011 році буде реалізовано пілотний проект цільового формування і виконання міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора, після представлення у КМДА, новий голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

За його словами, за ті п’ять місяців, що він обіймав посаду першого заступника голови КМДА, було розроблено разом із колегами багато програм у сфері енергозбереження, розвитку міської інфраструктури, комунальної власності та ефективного використання бюджетних коштів.

«Адже з 1 січня наступного року ми впроваджуємо в Києві програму цільового підходу до формування і виконання місцевого бюджету. Це пілотний проект у масштабах України. Сьогодні ми активно розробляємо ті програми, які будемо реалізовувати», - сказав О.ПОПОВ.

Він також зазначив, що столична влада повернулася до серйозних проектів, які практично були реанімовані – це проекти, пов’язані з розвитком шляхової інфраструктури, реконструкції та будівництва будинків і дитячих садків. «Але попереду набагато більше питань, які хотілося б вирішити», - підкреслив О.ПОПОВ.

Звертаючись до присутнього у Колонній залі мерії прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, О.ПОПОВ запевнив, що він разом із колективом КМДА зробить усе для того, щоб виправдати надії Президента України, надії уряду і головне, надії киян.

Звертаючись до присутніх у залі співробітників КМДА, він побажав їм успіхів і здоров’я, «щоб виконати ті програми, які сьогодні розробили і яких очікують кияни».