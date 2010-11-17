У міліції вважають удар ножем у живіт спробою самогубства

У Полтавській області в реанімаційне відділення 2-ї міської лікарні Кременчука доставлений 16-річний учень місцевої школи №13 з ножовим пораненням живота.

У міському управлінні міліції УНІАН повідомили, що хлопець спробував покінчити життя самогубством через ревнощі.

Правоохоронці додали, що лікарі врятували хлопцю життя, а стан його здоров`я визнано задовільним.

Ведеться слідство.