Бельгійського принца чекають в аеропорту "Бориспіль"

Принц Бельгії ФІЛІПП сьогодні прибуває з візитом в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі посольства Бельгії в Україні, згідно з програмою, літак принца приземлиться в аеропорту «Бориспіль» о 14.20.

Наслідний принц Бельгії ФІЛІПП перебуватиме з візитом в Україні 21-24 листопада.

Офіційна програма зустрічей розпочнеться 22 листопада. Програма включає зустріч з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, участь у бізнес-форумі, в рамках якого відбудеться урочисте підписання Меморандуму про наміри між Федерацією підприємців Бельгії і Українським союзом промисловців і підприємців.

Також відбудеться зустріч принца ФІЛІППА з представниками Національного агентства з підготовки і проведення Євро-2012 і комітетом «Євро-2012 Україна» за участю віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА, в рамках якої відбудеться підписання Директиви про будівництво об`єктів Євро-2012 у Львові і Донецьку між українськими державними підприємствами і бельгійською компанією «Schreder».

Також запланована зустріч принца ФІЛІПА з віце-прем`єр-міністром України з питань економіки Сергієм ТІГІПКОМ і першим заступником міністра економіки України Анатолієм МАКСЮТОЮ.

Також Його Королівська Високість візьме участь в урочистій церемонії підписання угод між українськими і бельгійськими бізнесменами.