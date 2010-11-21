Податківці закрили "тіньову" пилораму
Вилучили верстати і 30 кубів деревини
У Шепетівському районі Хмельницької області податківці виявили підпільний цех з розпилювання деревини та виготовлення заготовок європаркету.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний державний податковий інспектор відділу масово-роз’яснювальної роботи і звернень громадян ДПА у Хмельницькій області Олександр СЕВАСТЬЯНОВ.
За його словами, незаконною підприємницькою діяльністю займався житель Шепетівки.
“Огляд виробничих приміщень цеху закінчився складанням протоколу огляду та вилученням з незаконного обігу засобів виробництва (стрічкової пилорами, трьох циркулярок, свердлильних верстатів та електроінструменту), 30 кубометрів лісоматеріалу та інших речових доказів загальною вартістю 220 тисяч гривень”, - зазначив О.СЕВАСТЬЯНОВ.
Податківці перевіряють канали збуту виготовленої продукції.