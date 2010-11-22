Укртелекомом зацікавилися ще дві компанії

Ще дві компанії звернулися з проханням до Фонду державного майна України про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією на конкурс з продажу держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також уточнив, що ці компанії є резидентами України.

Таким чином, за його словами, на сьогодні всього п`ять компаній зацікавилися конкурсною документацією з продажу «Укртелекому». Три з цих компаній – українські, одна – російська і одна представляє інтереси західних інвесторів.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що було б непогано, якби три чи дві компанії, що виявили зацікавлення до ознайомлення з конкурсною документацією, взяли участь в конкурсі з продажу держпакета цього телекомунікаційного підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакету держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільному зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.