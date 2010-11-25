Мер Львова висловив протест меру Харкова

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ звернувся з протестом на адресу мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА «у зв’язку з брутальним і публічним знищенням у Харкові пам’ятної дошки Патріарху УГКЦ Йосипу Сліпому».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Це неприпустимий акт вандалізму, який викликав обурення не лише вірних УГКЦ, але й усієї української громадськості. Від імені громади міста Львова я звертаюсь до влади Харкова з наполегливою вимогою припинити ці та інші акти наруги над українськими пам’ятками у Харкові. Якщо українська влада дозволяє так вільно поводитися антиукраїнським шовіністичним організаціям, то це призведе до природного опору українців», – йдеться у зверненні А.САДОВОГО.

Довідка УНІАН. Меморіальна дошка Патріархові Української греко-католицької церкви Йосипові Сліпому була встановлена у Харкові у 2005 році під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича.

Вдруге дошку розбито 12 листопада 2010 року.

Й.Сліпий (справжнє прізвище Коберницький-Дичковський) народився у 1892 році.