Україна оскаржить запровадження Росією мита на карамель

Мінекономіки України має намір звернутися до Росії з проханням відмінити антидемпінгові мита на карамель, повідомляє портал "Дело" з посиланням на дані асоціації "Укркондитер".

В асоціації зазначають, що Мінекономіки вже звернулося в "Укркондитер" з проханням провести аналіз ринку і підготувати доводи проти російських мит. Після того, як ця робота буде виконана, чиновники мають намір звернутися до своїх російських колег.

Мінпромторг Росії, уточнює Лента.ру, заявив про намір запровадити мито на імпортну карамель 23 листопада. 24 листопада Володимир Путін підписав проект ухвали уряду РФ «Про заходи захисту економічних інтересів російських виробників карамелі». Документ набуде чинності за місяць і встановлює на три роки спеціальне мито на карамель у розмірі $294,1 за 1 т. Платити мито повинні будуть всі іноземні виробники, крім білоруських і тих, хто має національну систему преференцій (але без урахування компаній з Китаю і Туреччини).

У Росії зазначають, що за останній рік постачання зарубіжної карамелі збільшилося на 42 відсотки, що заважає розвиватися місцевим виробникам.

В Україні, на яку припадає велика частина імпорту карамелі, зазначають, що мито зробить постачання до Росії нерентабельними. В "Укркондитері" також звертають увагу на те, що ціни на карамель за рік знизилися на 14,5 відсотка. Там пояснюють, що порівнювати поставки 2009 року і минулих років некоректно, оскільки раніше в Росії також діяли загороджувальні бар`єри для імпортної карамелі.

Генеральний директор асоціації «Укркондитер» Станіслав Мироненко нагадав, що Росія на порозі вступу до СОТ, і потребує узгодження України, і це може стати аргументом щодо пом`якшення протекціоністських заходів проти українського продукту.