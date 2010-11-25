У Києві будуть «Дні правильної білоруської музики»

У Києві 25-27 листопада пройде другий сезон фестивалю «Дні правильної білоруської музики».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила директор музичного агентства CAD Євгенія СТРИЖЕВСЬКА.

«У Білорусі є багато правильної музики. Зараз ми не ставили завдання запросити хед-лайнера. Ми поставили завдання презентувати саму білоруську музику, показати, наскільки вона багатостилістична й багатожанрова. Це не тематичні дні. Буде багато різної музики, щоб люди залишилися задоволені загальною картиною», - сказала Є.СТРИЖЕВСЬКА.

За словами генерального продюсера проекту Олега ТИХОНОВА, Київ відвідають кращі колективи, здатні гідно представити живу білоруську музику.

Запрошуючою стороною й партнером фестивалю вже вдруге виступив «Парк Київська Русь». Автор проекту "Парк Київська Русь", президент добродійної організації "Слов`янський фонд" Владимир ЯНЧЕНКО зазначив, що завдяки фестивалю українська й білоруська молодь не залишається байдужою до історії й з цікавістю пізнає культуру братніх народів.

«Київ завжди збирав навколо себе слов`янські народи, створював умови для розповсюдження слов`янської культури в усьому світі. Україна і Білорусь належать до однієї культурної цивілізації, це одна культурна сім`я. Молодь розуміє, що культурна спадщина нас об`єднує, дає позитив душі, робить нас сильнішими духовно. Музика не має меж. Йде взаємопроникнення, колективи вчаться один у одного. Це проникнення культур двох народів, і ще раз - нагадування всім сучасникам, керівникам держав - культура вічна. Коли здійснюватиметься інтеграція культури, інтеграція економіки протікатиме м`якше. А значить, економічно ми теж будемо разом», - вважає В.ЯНЧЕНКО.

При цьому він відзначив важливість музичного фестивалю, підкресливши, що в Києві збереться талановита молодь, «прагнучі люди, які формують завтрашній день, суспільство».

Характеризуючи музичні стилі, представлені в програмі, музикант, винахідник нігілістичного джазу Сергій ПУКСТ свою музику охарактеризував як «істеричну й шизофренічну».

«До такої музики зазвичай глядач буває не готовий, за кожним «поворотом» на нього чекає сюрприз. Думаю, глядач це оцінить. Є бажання йти від очікування. Музику перериватимуть монологи, які нібито розкриватимуть сенс пісень, при цьому його затемнюючи», - пояснив С.ПУКСТ.

Також він додав: «Мені важливо, щоб глядач відчув мене – це вищий ступінь довіри до слухача: повідомляти те, що важливе тобі, а не йому...».

У свою чергу віртуозний білоруський піаніст Костянтин ГОРЯЧИЙ охарактеризував стилістику своєї музики як «нью-стандарт» XX століття у власних аранжуваннях.

«Джазова музика - жанр, що зародився в борделях, зараз вимагає від музиканта інтелектуальної підготовки, певного рівня. Що вийде – дізнаємося», - сказав К.ГОРЯЧИЙ.

Характеризуючи колективи, О.ТИХОНОВ зазначив, що The Apples грають «Бітлз» краще самих «Бітлз». При цьому він повідомив: «Для мене найголовніший день – третій. Вдалося умовити «Этно-трио Троица» підтримати концерт своєю винятковою харизмою. Олег СКРИПКА і «CherryVata» будуть джемити. Це буде перший досвід етнодискорокотеки».

Говорячи про програму фестивалю, організатори повідомили: 25 листопада відбудеться виступ тріо Костянтина ГОРЯЧОГО (Apple Tea), вперше в Україні виступить група «The Apples» і музикант Сергій ПУКСТ.

26 листопада свою творчість представлять колективи «CherryVata», «Нагуаль», «Фляус и Кляинн».

27 листопада публіка познайомиться з творчістю груп «Этно-трио Троица», «Морфе акустик бэнд»,«CherryVata Crew Djs». Спеціальним гостем дня і DJ стане O`SRYPKA (Олег СКРИПКА). Концерти починатимуться о 20.00 у столичному клубі Sullivan Room (вул. Прорізна, 8).

Також у ці дні гості фестивалю зможуть спробувати традиційну білоруську кухню – драники й продегустувати національні напої.

Довідка УНІАН. Перший фестиваль «Дні правильної білоруської музики» відбувся в березні 2010 року, збираючи в арт-клубі «44» рекордну кількість глядачів.

Свою «правильну» музику до Києва привозили кабаре бенд «Серебряная Свадьба», Kusudama, Osimira, також виступить «Серебряная Свадьба», Yellow Brick Road і The Toobes.