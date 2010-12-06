У підпільному цеху шили Adidas, Puma та Nike

У Черкасах податківці викрили підпільний цех, в якому шили “фірмовий” одяг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, нелегальний цех організувала жителька Черкас – приватний підприємець. Вона неофіційно найняла кравчинь та розпочала виготовляти одяг. Щоб він краще та за більшу ціну продавався, жінка зробила його “фірмовим”, придбавши етикетки "Adidas", "Puma", "Nike", ярлики з розмірами, відповідні ґудзики, застібки, що надавало речам фірмового вигляду. Проте роботою цеха зацікавилися співробітники податкової міліції міста Черкаси, які припинили його підпільну діяльність.

В результаті проведених заходів податківці вилучили готовий одяг, тканини та швейні верстати на загальну суму 140,2 тис. грн. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.