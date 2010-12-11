Путін попіарився на добродійному вечорі

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін на добродійному концерті, який пройшов увечері в Льодовому палаці в Санкт-Петербурзі, зіграв на роялі "С чего начинается Родина" і заспівав англійською пісню з джазовими музикантами.

Добродійний концерт проводився на підтримку дітей, хворих на онкологічні та офтальмологічні захворювання. На ньому були присутні всесвітньо відомі актори Шерон Стоун, Кевін Костнер, Моніка Белуччі, Венсан Кассель, Курт Рассел, Міккі Рурк, Ален Делон, Орнелла Муті, Жерар Депардьє.

Ведуча концерту довго умовляла прем`єра заспівати щось для глядачів, наполягаючи, що він сам розповів, як співав на зустрічі з російськими розвідниками, спійманими в США. Тоді Путін пройшов на сцену, сів за рояль і награв мелодію "С чего начинается Родина" – ту, яку співав з розвідниками.

Наприкінці вечора глава російського уряду запросив всіх на сцену і разом з ними виконав композицію групи "Земляни" "Трава у дома".