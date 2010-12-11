Начальник інсценував нещасний випадок, щоб приховати загибель робітника

У Сумах органами прокуратури затримано заступника начальника з виробництва Сумського районного нафтопровідного управління ВАТ «Укртранснафта» філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи», з вини якого загинув робітник цього підприємства, а двоє отримали тілесні ушкодження.

Як повідомив УНІАН помічник прокурора Зарічного району Сум Михайло ФРОЛКОВ, слідством встановлено, що заступник начальника з виробництва надав усне доручення підлеглим виконати поблизу території бази управління роботи з утилізації зовнішніх кільцевих кумулятивних труборізів, що містили пресовану вибухонебезпечну речовину – гексоген. Під час виконання робіт стався вибух, внаслідок якого один робітник загинув на місці події, а двоє постраждали.

Встановлено також, що заступник начальника при наданні доручення працівникам на проведення робіт з підвищеною небезпекою ніяких допусків не видавав, не провів з ними необхідного інструктажу і безпосередньо не контролював додержання технологічних правил.

Після вибуху посадовець, аби приховати той факт, що на підприємстві виконувалися роботи з підвищеною небезпекою, відвіз тіло загиблого подалі від місця події, скинув його у полі, поклав поряд газовий балон, намагаючись інсценувати нещасний випадок з вини потерпілого.

Прокуратурою Зарічного району Сум порушено кримінальну справу щодо посадовця за фактом порушення ним правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до тяжких наслідків, що кваліфікується ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України.

Фігуранта справи затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчий прокуратури району звернувся до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Постановою Зарічного районного суду строк затримання посадовця продовжено до десяти діб.