Найєм вимагає розібратися з ксенофобією "Беркуту"

Телеведучий і журналіст "Української правди" Мустафа Найєм написав заяву про перевірку наявності в діях посадових осіб "Беркуту" ознак злочину.

Відповідну заяву журналіст написав під час візиту до прокуратури Подільського району Києва, повідомив він сам.

Телеведучий прийшов в прокуратуру за викликом слідчого, який мав завдання перевірити факти викладені в статті журналіста, опублікованій на "Українській правді".

Найем просить перевірити порушення співробітниками "Беркуту" статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань).

Крім того, прокуратура має перевірити "перевищення службових повноважень співробітниками підрозділу при затриманні журналіста".

"А саме про незаконне вилучення мобільного телефону під час затримання. Остаточні відомості про ці обставини будуть внесені в заяву у середу, о 8 ранку", - розповів Найем.

Також на середу призначена зустріч з заступником керівника інспекції особового складу МВС України для дачі пояснень про події 13 грудня.

Як повідомлялося, увечері 13 грудня в Найема співробітники "Беркута" вирішили перевірити документи нібито через його неслов`янську зовнішність.

Після цього журналіст був доставлений у Подільське РУВС, однак після втручання керівництва міліції був відпущений.