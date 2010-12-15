Опалення в Києві подорожчає на третину

Національна комісія регулювання енергетики підвищила тарифи "Київенерго" на тепло для потреб населення з 1 січня 2011 року на 34,9%.

Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні комісії. Згідно з рішенням НКРЕ, тариф на тепло для населення без лічильника з 1 січня 2011 р. становитиме 169,38 грн за Гкал (нині тариф становить 125,47 грн/гкал). Для домогосподарств із обладнанням обліку, тариф зросте на 35% - до 171,25 грн за гкал.

Для бюджетних організацій тариф підвищиться на 18,3% (75,54 грн) - і становитиме 476,67 грн за гкал. Для решти споживачів, зокрема промислових підприємств, тарифи залишаються на колишньому рівні, і становлять 563,46 за гкал (усі тарифи зазначені без ПДВ).

При цьому, у комісії зазначили, що при підвищенні тарифів враховано витрати "Київенерго" на виробництво, транспортування й постачання теплової енергії.

Зазначимо, що "Київенерго" не постачає прямо теплову енергію населенню, а працює з ЖЕКами, як з юридичними особами. ЖЕКи, у свою чергу, можуть додавати до тарифу свої націнки за послуги, зокрема , із забезпечення роботи тепломереж у будинках.

IСTV