Кримінальну справу про вбивство Брагіна направили до суду

Кримінальну справу за обвинуваченням одного із членів злочинного угрупування у вчиненні вбивства генерального директора фірми «Люкс», президента ФК «Шахтар» Ахатя Брагіна направлено до суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури завершено розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням одного із членів злочинного угрупування у вчиненні 15 жовтня 1995 року вбивства із застосуванням вибухового пристрою А.Брагіна та інших осіб за п.п. «а», «г», «е» ст.93, ч.2 ст.17 та п.п. «а», «г», «е» ст.93 Кримінального кодексу України (у редакції 1960 року).

Як зазначають у Генпрокуратурі, вказана особа тривалий час переховувалася від слідства та була затримана у Греції і видана правоохоронним органам України.

14 грудня дана кримінальна справа була направлена для розгляду по суті до Ворошиловського районного суду Донецька.

Довідка УНІАН. 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку стався потужний вибух, внаслідок якого загинув перший президент ФК «Шахтар» А.Брагін і декілька людей з його оточення. Слідством було встановлено, що вибух був організований злочинним угрупуванням КУШНІРА-РЯБІНА, а майор міліції В.СИНЕНКО у момент вибуху «прикривав» відхід виконавця підриву – Ігоря ФІЛІППЕНКА.

Силами Інтерполу В.СИНЕНКА було розшукано в Афінах, куди він емігрував разом із сім`єю, і в березні 2005 року передано Україні. В лютому 2007 року у Донецьку суд визнав В.СИНЕНКА причетним до організації вибуху на стадіоні «Шахтар» і засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, суд засудив В.СИНЕНКА до виплати відшкодування сім`ям двох загиблих внаслідок вибуху по 50 тис. грн. кожній сім`ї.

4 вересня 2008 року Верховний Суд України ухвалив постанову, згідно з якою справу В.СИНЕНКА, за якою його було засуджено до довічного терміну позбавлення волі, було направлено до Апеляційного суду Донецької області на повторний розгляд. У даній постанові, зокрема, наголошувалося, що по низці епізодів справи суд не навів достатніх доказів, які можуть мати «суттєве значення для встановлення причетності В.СИНЕНКА до інкримінованого злочину, його ролі й правильної кваліфікації дій підсудного».

27 жовтня 2008 у Донецьку відбувся повторний розгляд справи про вибух на стадіоні «Шахтар». В.СИНЕНКО у ході процесу заявив, що вважає себе невинним, що «вся справа вигадана й цілеспрямовано сфальсифікована». Підсудний розповів суду про те, як затримав у 1994 році озброєного автоматом «кілера РУХМАНОВА», і з того часу йому почали мститися люди з кримінального світу.

10 грудня 2009 року колегія суддів Апеляційного суду Донецької області змінила запобіжний захід на підписку про невиїзд В.СІНЕНКУ та направила його справу на додаткове досудове розслідування.

Суд ухвалив рішення звільнити В.СІНЕНКА під підписку про невиїзд, враховуючи тяжкий стан його здоров`я.