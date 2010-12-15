Фірташ хоче купити ОПЗ

Компанія Group DF, підконтрольна бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, має намір взяти участь у конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ФІРТАШ заявив сьогодні журналістам.

«Брати участь ми будемо. Але давати якісь оцінки щодо ціни підприємства - невдячна справа, буде конкурс, братимуть участь люди», - сказав Д.ФІРТАШ.

При цьому, на його думку, в питанні приватизації ОПЗ для України важлива не стільки ціна, скільки те, хто купить це підприємство.

«Якщо ви подивитеся, які укрупнення йдуть на світових ринках, що купує норвезька «Яра», що купують американці й росіяни, то ви зрозумієте, що життя примушує об`єднуватися всіх. Україні вкрай необхідно захистити свій ринок і своїх виробників, які як конкуренти вкрай не вигідні Росії з її дешевим газом», - зазначив Д.ФІРТАШ.

Він також підкреслив, що в Україні існує величезний ринок мінеральних добрив для сільського господарства.

«Я думаю, що Президент, виступаючи в ООН, не дарма говорив про програму розвитку сільського господарства України, для нього хімічна продукція як наркотик. Споживання хімічної продукції в Україні в майбутньому може зрости в 3,5-4 раза», - переконаний Д.ФІРТАШ.

Підсумовуючи, він відзначив необхідність створення в Україні великої хімічної компанії, яка б консолідувала вітчизняні хімпідприємства.

«Україні потрібна компанія, яка могла б представляти її інтереси на світовому ринку. Для нас важливо купити тут усе, що вийде, а потім купувати в зовні. Таким чином, Україна могла б стати гравцем світового масштабу», - відзначив Д.ФІРТАШ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 10 грудня 2010 р. зняв заборону на приватизацію Одеського припортового заводу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР), ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго» і ВАТ «Центренерго».

Указ Президента №1118/2010 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію в сфері приватизації державного майна», яким скасовується Указ №449 екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА від 16 травня 2008 року, опубліковано на сайті Президента України.

(Указом №449 "Про рішення РНБОУ від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України» В.ЮЩЕНКО заборонив приватизацію ОПЗ КГЗКОР і чотирьох обленерго - УНІАН).

У своєму рішенні від 22 жовтня 2010 року РНБОУ відзначає необхідність забезпечення стабілізації державних фінансів і створення умов для економічного зростання. В зв`язку з цим Рада національної безпеки вважає за необхідне відновити приватизаційні процеси з метою виконання Державного бюджету на 2010 рік у частині надходжень від приватизації державного майна.

Довідка УНІАН. 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс» (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СИБУР»), ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку та карбаміду й третій – із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.