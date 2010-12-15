Цушко заблокував випуск сотні українських книжок

Держкомтелерадіо заявляє, що вперше за багато років існування програма «Українська книга» опинилася під загрозою зриву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

«Сьогодні головною перепоною у друкуванні понад сотні суспільно важливих книжок стало Міністерство економіки, - сказав голова Держкомтелерадіо Юрій ПЛАКСЮК. - Справа в тім, що це Міністерство має погоджувати тендерні процедури закупівлі в одного учасника послуг в друкуванні книг. Але воно з 8 листопада залишає надіслані нами документи без відповіді”.

Тому, підкреслив він, попри те, що Міністерство фінансів виділило гроші, жоден проект з програми ще не профінансовано.

“Прикро, що чиновники Мінекономіки не розуміють значення цієї програми для національних інтересів та ігнорують її в той час, коли в Україні зменшується випуск книг за назвами та тиражами, коли держава не задовольняє потреби суспільства в якісній, змістовній книзі, науковій літературі”, - сказав Ю.ПЛАКСЮК.

За його словами, саме програма «Українська книга» заповнює ці прогалини, в її рамках заплановано випуск творів як класиків української літератури, так і сучасників, які пишуть історію нашого народу, велика кількість проектів для дітей, наукова та пізнавальна література… “Наступний рік, як ми знаємо, особливий для України - 20 років Незалежності, шевченківські дати, інші віхи нашої історії. І все це було враховано в бюджетній програмі», - зазначив голова Держкомтелерадіо.

Як повідомлялося, програма «Українська книга» формується за Порядком, затвердженим наказом Держкомтелерадіо і зареєстрованим в Мін’юсті. Кожний видавничий проект програми 2010 року пройшов незалежну експертизу та фаховий відбір Експертною радою (консультативним, постійно діючим дорадчим органом), у складі якого відомі письменники, науковці, громадські діячі. До програми цього року увійшло 116 видавничих проектів 55 видавництв та видавничих організацій, 61 видання перенесено з програми «Українська книга» 2009 року, за якими Комітет мав фінансові зобов’язання (всього – 177 видань). Сума коштів, передбачена в державному бюджеті нинішнього року на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», становить 33 млн. грн. (з урахуванням минулорічних боргів).

Що ж стосується ситуації із книговиданням в Україні в цілому, то, за даними Книжкової палати ім. І. Федорова, випуск книг та брошур цього року зменшився порівняно з тим же періодом минулого року за кількістю назв - на 12,5%, за тиражами – на 21,2%.