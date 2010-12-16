Ювілей Івана Миколайчука відзначатиметься по всій Україні

В Україні створено організаційний комітет з відзначення 70-річчя з дня народження актора, режисера, сценариста Івана Миколайчука, яке святкуватиметься у червні 2011 року.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний артист України Василь ІЛАЩУК.

Як сказав В.ІЛАЩУК, ювілей І.Миколайчука відзначатиметься по всій Україні. Головними центрами подій будуть Київ, Львів, Чернівці та рідне село І.Миколайчука Чортория на Буковині.

Серед ювілейних акцій - видання на DVD колекції фільмів, створених за участі І.Миколайчука; міжнародний фестиваль міфо-поетичного кіно в Чернівцях; створення сайту «Іван Миколайчук» українською, російською та англійською мовами; ретроспективні покази, виставки літератури і фотографій, видання і презентації книжок про митця, наукові конференції тощо.

До оргкомітету з відзначення 70-річчя з дня народження І.Миколайчука увійшли генеральний дректор «5 каналу» Іван АДАМЧУК, кінорежисер Роман БАЛАЯН, кінознавець Лариса БРЮХОВЕЦЬКА, перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Георгій ГАЛИЦЬ, головний редактор журналу «Міжнародний туризм» Олександр ГОРОБЕЦЬ, академік, літературознавець Іван ДЗЮБА, поет і кінодраматург Іван ДРАЧ, начальник Головного управління культури Київської міськдержадміністрації Світлана ЗОРІНА, кінокритик і кіносценарист Людмила ЛЕМЕШЕВА, кінорежисер Микола МАЩЕНКО, співачка Марія МИКОЛАЙЧУК, актори Федір СТРИГУН і Богдан СТУПКА, мер Чернівців Микола ФЕДОРУК, в.о. генерального директора Національного центру Олександра Довженка Ганна ЧМІЛЬ.

Голова оргкомітету - міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК.

Оргкомітет пропонує всім, кому дорога пам’ять І.Миколайчука, його мистецтво і загалом українська культура, долучатися до цих подій, влаштовувати власні акції, висувати сучасні цікаві ініціативи, які б розкрили істинні масштаби цієї постаті в українському житті.

“Це той випадок, коли представники Міністерства культури із задоволенням можуть сказати, що ми фінансово допомогли”, - сказав на прес-конференції заступник міністра культури України Тимофій КОХАН.