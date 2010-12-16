Посол про Федеральну автономію українців у Росії

Питання щодо Федеральної національно-культурної автономії українців Росії є предметом діалогу між Україною і Росією на всіх політичних рівнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції в Києві посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«Це питання є постійним предметом діалогу мого і міністра закордонних справ на всіх політичних рівнях», - сказав він.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, російська влада розуміє, що без такої потужної організації, яка робить корисну справу, двосторонній діалог не буде повним.

Він нагадав, що вже відбулося судове рішення щодо долі цієї організації. «Судове рішення вже відбулося, але мені не хочеться його коментувати з юридичної точки зору. Воно відповідає російському законодавству», - сказав посол.

В.ЄЛЬЧЕНКО також зазначив, що розпорошеність зусиль цієї організації не дозволила побачити реальний результат її діяльності, який би дозволив українській стороні заявити, що ця організація приносить «шалену користь».

За словами посла, після закриття цієї організації активізувалися групи, які захотіли створити альтернативну організацію. Він також не виключив, що зазначена організація може внести зміни у статут і перереєструватися, що є абсолютно можливим за російським законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Верховний суд РФ прийняв рішення ліквідувати Федеральну національно-культурну автономію українців Росії. Рішенням суду був задоволений позов Міністерства юстиції РФ, яке добивалося розпуску цієї організації у зв`язку з "виявленням порушень у господарській діяльності". Крім того, позов Мін’юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду "Батьківщина" Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР "веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію".

Робота ФНКА УР була припинена ще в жовтні 2009 року, проте співголова організації Валерій СЕМЕНЕНКО продовжував виступати у ЗМІ, організовувати заходи, присвячені пам`яті жертв Голодомору. Усі ці заходи стали приводом для звернення Мін’юсту РФ у суд з позовом про закриття організації, оскільки у відомстві вважають, що діяльність В.СЕМЕНЕНКА порушує чинне законодавство.

У свою чергу, В.СЕМЕНЕНКО заявив, що українці РФ подадуть у Європейський суд з прав людини скаргу на ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.