Дніпроавіа наполягає на конкурентному способі продажу МАУ

Застосування конкурентного способу продажу акцій є єдиною можливістю отримання справедливої ринкової ціни за пакет акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це в коментарі УНІАН повідомили в авіакомпанії «Дніпроавіа» з посиланням на голову правління Сергія ТКАЧЕНКА.

«Загальновідомим фактом є те, що дефіцит держбюджету України становить понад 100 млрд. грн. Тому важливим залишається те, що при продажу акцій на конкурсі й у разі придбання їх ВАТ «АК «Дніпроавіа» до бюджету держави надійде 516 млн. грн., що на 260 млн. грн. більше, ніж за підтримки офіційної позиції ФДМ України та продажу акцій МАУ всього за 250 млн. грн.», - зазначили в авіакомпанії.

При цьому в «Дніпроавіа» вважають за можливе й необхідне ставити питання про продаж акцій МАУ на відкритому аукціоні.

«Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», передбачено продаж акцій (частин, паїв), які належать державі в господарських товариствах, на аукціоні, конкурсі, на фондових біржах та іншими способами, які передбачають загальнодоступність і конкуренцію покупців», - зазначили в «Дніпроавіа».