Адмінреформа не торкнеться особового складу СБУ
00:33, 23 грудня 2010Суспільство
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Пояснює Валерій Хорошковський
Адміністративна реформа не торкнеться особового складу Служби безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.
«Ми своє «домашнє завдання» почали виконувати відразу, як я очолив СБУ, в тому плані, що ми визначилися з необхідною кількістю кадрового потенціалу по відношенню до тих функцій, які на сьогоднішній день існують», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.
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