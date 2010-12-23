Адмінреформа не торкнеться особового складу СБУ

Адміністративна реформа не торкнеться особового складу Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми своє «домашнє завдання» почали виконувати відразу, як я очолив СБУ, в тому плані, що ми визначилися з необхідною кількістю кадрового потенціалу по відношенню до тих функцій, які на сьогоднішній день існують», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.