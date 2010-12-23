Інвестклімат в Україні підходить тільки росіянам?

Якщо Україна не покращить інвестиційний клімат, то обсяги російських інвестицій в економіку країни превалюватимуть над західними інвестиціями.

Таку думку під час "круглого столу" на тему «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи», організованого Інститутом Горшеніна, висловив президент Індустріальної групи АТ «УПЕК» Анатолій ГІРШФЕЛЬД.

Він нагадав, що Україна сьогодні має дуже низький інвестиційний рейтинг. «Західний капітал в таких умовах працювати не хоче. В результаті ми самі створюємо такий інвестиційний клімат, який підходить тільки найбільш адаптованому російському бізнесу. Не йдеться про те, що нинішня українська влада більше сприяє просуванню до України російського капіталу, просто наші умови більш зрозумілі для росіян, ніж для європейців. Росіяни не бояться наших рейтингів», - сказав А.ГІРШФЕЛЬД і додав: «Я сьогодні не бачу жодних змін в українському законодавстві, які могли б стати позитивним сигналом для західного бізнесу».

Він прогнозує, що в 2011 році російські інвестиції будуть спрямовані в першу чергу у високотехнологічні галузі України. «Росія чітко визначила свій тренд на розвиток високих технологій - вони інвестуватимуть в машинобудування, авіабудування та інші наукоємні галузі України», - сказав А.ГІРШФЕЛЬД.