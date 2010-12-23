Аеропорт Донецька не приймає і не відправляє рейси

Сьогодні з ранку аеропорт Донецька через сильний туман не приймає і не відправляє рейси.

Про це УНІАН повідомили в довідковій аеропорту.

«Аеропорт не закрито, проте через сильний туман рейси поки затримуються», - сказали в довідковій і уточнили, що станом на 9.00 затримувалося прибуття і виліт рейсів до Києва, Москви, Стамбулу і Шарм-еш-Шейху (Єгипет).

Згідно з розкладом, сьогодні протягом дня аеропорт має прийняти і відправити рейси до Києва, Москви, Тбілісі, Відня, Мюнхену, Стамбулу і Шарм-еш-Шейху.