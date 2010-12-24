Заступник голови м. Вишневого засуджений на 10 років з конфіскацією

Заступника міського голови м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області Володимира СТУЖУКА засуджено за вимагання хабара до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

“Вироком Броварського міськрайонного суду від 24 грудня 2010 року засуджено першого заступника міського голови м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області Стужука В.І. за ч.3 ст.368 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, за отримання хабара в сумі понад 2,5 мільйона гривень як частини обумовленої суми хабара в загальній сумі 500 000 доларів США”,- повідомили в ГПУ.

На даний час готується апеляція на рішення суду щодо незастосування судом додаткового покарання у вигляді позбавлення 9 рангу 5 категорії державного службовця.

Як повідомляв УНІАН, В.СТУЖУКА обвинувачують у вимаганні хабара в розмірі 500 тис. дол. за сприяння одній із приватних структур в одержанні в оренду земельної ділянки в межах Вишневого площею 10 га та подальшу передачу її у власність.

18 вересня 2009 року він був затриманий одразу після отримання частини хабара в сумі 2,5 млн. грн. Наразі чиновник перебуває під вартою.