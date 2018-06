Джоні Депп другий рік поспіль одержав нагороду «Народний вибір»

Зірку Голлівуду, актора Джоні Деппа другий рік поспіль визнали улюбленим артистом США – він став лауреатом 37-ої щорічної премії "Народний вибір" (People`s Choice Awards 2011), церемонія якої пройшла в середу ввечері в Лос-Анджелесі, повідомляється на сайті телеканалу CBS.

У номінації "Улюблений актор" Депп зумів обійти головного героя вампірської саги "Сутінки" Роберта Паттісона, Леонардо Ді Капріо і Роберта Дауні-молодшого.

Паттісон також поступився і в іншій номінації - "Улюблений артист у віці до 25 років", у якій тріумфувала інша молода зірка Голлівуду Зак Ефрон.

Проте, "Сутінкам" вдалося відігратися в іншій, одній з найпрестижніших номінацій - "Улюблений фільм", у якій їм вдалося обійти всіх суперників, серед яких були такі фільми як "Залізна людина-2", "Історія іграшок-3", "Аліса в країні чудес" і "Початок".

Виконавиця головної жіночої ролі у вампірській сазі Крістен Стюарт удостоїлася звання "Улюблена актриса", зумівши обійти таких "важковаговиків" як Джулія Робертс і Анджеліна Джолі.

У номінації "Улюблена ТБ розвага" американські глядачі віддали перевагу сестрам Кардашьян і їх шоу "Keeping Up with the Kardashians", яке обійшло за популярністю шоу "Пляж" ("Jersey Shore").

Актори Нейл Патрік Харріс (Neil Patrick Harris) і Джейн Лінч (Jane Lynch) стали лауреатами в номінації "Улюблені актор і актриса комедійного жанру". Адам Сандлер з рук Дженніфер Еністон одержав нагороду як "Улюблена зірка комедійного жанру", а Конан О`Брайен (Conan O`Brien) став "Улюбленим ведучим ток-шоу".

Джекі Чан став "Улюбленим актором у жанрі "екшн", а мультфільм "Історія іграшок-3" - "Улюбленим сімейним фільмом".

"Народний вибір" - єдина в шоу-бізнесі США нагорода, лауреати якої визначаються загальнонаціональним голосуванням.

РІА "Новости"