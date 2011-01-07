Предстоятелі церков привітали українців з Різдвом Христовим

Предстоятелі традиційних християнських конфесій привітали українців з Різдвом Христовим.

Як зазначив у своєму Різдвяному посланні предстоятеля Української православної церкви Київського Патріархату Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, «Різдво Христове – це свято чеснот, джерело наших радостей, перемога духа над плоттю; свято, завдяки якому небо відкрилося для людини”.

Патріарх ФІЛАРЕТ зазначив: “Якщо Різдво Христове змінило світ і такі великі наслідки його впливу на людство, то чому навколо нас так багато зла? Ми бачимо розпусту, злочинність, корупцію, несправедливі закони, неправду, жорстокість, пияцтво, наркоманію, розлучення подружжя, користолюбство, неправедне збагачування та інші пороки. І всім цим страждають християни, люди, які вірять в існування Бога. У чому причина? Причина не в тому, що Бог безсилий і не може змінити світ на краще, – Бог – всемогутній і для Нього все можливе, але сама людина не хоче стати доброю. Вона обирає неправду замість правди, егоїзм замість любові до ближнього, диявола замість Бога, зло замість добра. Причина не в Богові, а в людях, у їхньому злому виборі, у нашій злій волі. Зле волевиявлення є причиною всіх бід, страждань і смерті!”

При цьому предстоятель УПЦ КП наголосив, що “Господь і цьому злу покладе край, коли на Страшному суді остаточно відокремить зло від добра, грішників від праведників. Це так буде, бо так сказав Бог: «І підуть грішники на вічні муки, а праведники в життя вічне» (Мф. 25, 46)”.

“Своїм Різдвом, стражданнями, смертю і воскресінням Син Божий, Господь наш Ісус Христос, Спаситель знищив гріх і смерть в людській природі. Ось для чого Бог став людиною. Він став одним із нас, щоб грішника зробити святим, щоб смертного зробити безсмертним. Різдво Христове – це свято чеснот, джерело наших радостей, перемога духа над плоттю; свято, завдяки якому небо відкрилося для людини. Складаючи подяку Богові за Його благодіяння нам у минулому році, і в наступному році благаймо в наших щирих молитвах благословення Божого на нові здобутки на благо нашої святої Єдиної Української Помісної Православної Церкви та укріплення нашої Української держави», - заявив Патріарх ФІЛАРЕТ у своєму Різдвяному посланні.

Предстоятель УПЦ Московського Патріархату митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР зазначив, що «2010 рік від Різдва Христового, як і всі попередні, був роком невичерпної милості Божої до людей і Церкви Христової”. Він повідомив: “Для нашої Церкви цей рік став роком початку будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно-просвітницького центру Української Православної Церкви”.

“З духовною радістю зазначаємо, що новообраний Президент України своє служіння державі розпочав з молитви і благословення у стінах Святої Києво-Печерської Лаври. Віримо, що такий добрий початок сприятиме розвитку церковно-державних відносин на благо народу України, що буде підтверджено добрими справами, відродженням благочестивих традицій і підвищенням рівня суспільної моралі», - говориться у Різдвяному привітанні митрополита ВОЛОДИМИРА.

Сенс Різдва пояснює у своєму привітанні предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви митрополит Київський і всієї України МЕФОДІЙ: «Сенс воплочення у повноті спілкування між людиною та Богом. Сенс воплочення у тому, що людина у Христі отримує синівство та безсмертя. Сенс воплочення в обожненні, у тому, що людину осяює благодать, яка надає їй повноту Божества. Нехай же у цю таємничу ніч, коли у мороці Віфлеємської печери спалахнув вогонь Божества, кожен із нас, чад Святої Церкви згадає про правдивий сенс життя. Згадає, що єдині ліки, що можуть зцілити від стоми життям та смерті наше життя - це Христова любов та благодать Духу Святого».

На переконання предстоятеля Української греко-католицької церкви кардинала ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА), «суть цього празника в тому, що Єдинородний Божий Син прийшов поміж нас, аби здійснити вповні план Небесного Отця для нашого спасіння. Тому моїм найбільшим побажанням для всіх нас є те, щоб ця правда, що з нами Бог, посідала головне місце у наших різдвяних святкуваннях, щоб ми зберігали її у наших умах і серцях протягом цілого року і щоб вона робила наше життя зрозумілим, надавала кожній миті нашого земного існування спасенної вартості”.

“Сьогодні на Святій Землі, зокрема у Вифлеємі, християни, які вже становлять меншість, перебувають у невідрадному становищі. Ці люди очікують нашої підтримки. Вірні нашої Церкви в Україні ще добре пам’ятають, що таке утиски і переслідування, бо потерпали від них ще кілька десятиліть тому… Поручаймо Милостивому Господу жителів тої землі, на якій воплотився Його Єдинородний Син, і християн – Його вірних послідовників», - наголосив у Різдвяному привітанні предстоятель УГКЦ.