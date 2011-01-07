Медики прогнозують другу хвилю грипу

У січні в Луганській області медики прогнозують другу хвилю епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Луганської обласної санітарно-епідеміологічної станції, в останні тижні 2010 року в цілому по області епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції не перевищено.

Проте, на кінець року епідпоріг було перевищено у дитячих вікових групах. Серед малят до двох років – на 12% в Алчевську, Рубіжному, Кремінському, Лутугінському та Станично-Луганському районах. На 5% перевищено епідемічний поріг серед дітей від 3 до 6 років в Алчевську, Стаханові та Перевальському районі.

За останній тиждень минулого року на ГРВІ захворіло 9 тис. 29 осіб. Наприкінці минулого року з діагнозом ГРВІ та грип було госпіталізовано понад 580 осіб, з яких більше 70% – діти до 17 років.