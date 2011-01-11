НБУ знизив вимоги до субборгу в доларах

Національний банк України знизив вимоги до максимальної вартості залученого комерційним банком субординованого боргу в доларах США з Libor USD 12m +5% до Libor USD 12m +8%.

Це передбачено постановою Нацбанку №592 від 30 грудня 2010 року (набула чинності з 1 січня 2011 року), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

На момент ухвалення документа діяла постанова НБУ №450 від 24 листопада 2005 року, якою встановлювалися максимальні значення за вартістю залучених субординованих кредитів. Максимальна вартість субборгу з урахуванням усіх комісій та пенею при залученні гривневих коштів не могла перевищувати розміру однієї облікової ставки НБУ плюс 2,5% річних, доларових ресурсів – Libor за дванадцятимісячними міжбанківськими депозитами плюс 5% річних, євро – Libor за дванадцятимісячними міжбанківськими депозитами плюс 7% річних.

Своїм грудневим циркуляром регулятор зберіг вимоги до вартості субборгу в гривні та євро, а також скасував дію постанови №450.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з кризою Нацбанк 5 лютого 2009 року прийняв постанову №49 "Про окремі питаннях діяльності банків". Цим документом тимчасово, на період до 1 січня 2011 року, встановлювалася вимога до вартості валютного кредиту, залученого банком на умовах субординованого боргу, яка не повинна була перевищувати рівня дванадцятимісячного Libor + 12% річних. Проте вже в листопаді 2010 року Нацбанк скасував дію цього документа.