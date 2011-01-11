СБУ просить гроші на Євро-2012

Служба безпеки України звернулась до Кабінету міністрів із проханням дофінансувати заходи, визначені Галузевою цільовою програмою підготовки до Євро-2012, аби вчасно виконати рекомендації та вимоги з безпеки УЄФА.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається у повідомленні, усі заходи СБУ з підготовки до Євро-2012 відбуваються згідно з графіком у рамках Програми, узгодженої з уповноваженими органами Кабміну. Зокрема, за три роки дії Програми СБУ отримала лише 30% від суми, що визначена на фінансування заходів з безпеки. 90% із цих коштів витрачено на закупівлю спецтехніки, спеціального транспорту та проведення антитерористичних навчань. Ще 10% витрачено на ремонт спеціальних приміщень, які будуть задіяні під час проведення футбольного чемпіонату.

Крім того, у прес-центрі наголосили, що у рамках програми підготовки до Євро-2012 в СБУ створено постійно діючу робочу групу з питань безпеки.

На підставі рекомендацій УЄФА та запиту Національного агентства з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 здійснено аналіз реальних і потенційних загроз, які можуть негативно впливати на хід підготовки та проведення чемпіонату.