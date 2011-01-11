У новому році ціни продовжать шокувати

Їсти у новому році стане ще дорожче. У мінагрополітики винуватять спекулянтів і світову кризу. Втім, гречка, попри ці запевнення - не дешевшає, а навпаки.

За прогнозами, першими і найбільше, ростиме у ціні - все, що з городу і від худоби. Подорожчають овочі, яйця, молочна продукція і м`ясо. Його, кажуть, українці взагалі почали споживати багато. Цього року, за попередніми підрахунками, м`яса з`їдять більше на 85 тисяч тонн.

"Ці індекси зростання цін не будуть вищі за інфляційні індекси 10%", - наголосив директор департаменту розвитку Анатолій Розгон.

Хоча за перші 10 днів нового року ціни на цукор та олію вже зросли на 5%. Це, заспокоює чиновник, спекуляція. Уже звернулися до Антимонопольним комітету, щоб повернути ціни назад.

Цьогоріч, запевняє, жодних підстав для здорожчання хліба та гречки немає. Але, щоб і на цьому не спекулювали, у міністерстві вже придумали план дій: перший захід - забезпечити виробництво, другий – це забезпечити накопичення ресурсів.

Їстівних ресурсів різних і побільше готові накопичувати в аграрному фонді уже з наступного місяця. А щоби більше було молока - селянам обіцяють дотації - за кожну голову 2 тисячі гривень на рік. Поки що вирішують, за чию голову платити - коров’ячу чи телячу.

Овочі, обіцяють в МінАПК, продавати буде де. Державним коштом набудують величезних гуртових базарів. До жовтня вони з`являться у Києві, Львові, Донецьку, Харкові та Запоріжжі.

ТСН