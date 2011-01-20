Міліціонер вистрелив у пах підозрюваному з сокирою

У Кіровограді під час затримання підозрюваного у пограбуванні міліціонер змушений був застосувати табельну зброю, вистріливши нападнику в пах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні МВС в Кіровоградській області.

Кілька днів тому до міліції звернувся місцевий житель з повідомленням про пограбування двома невідомими. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці, перебуваючи у форменому одязі, відвідали помешкання одного з підозрюваних. При спробі конвоювати одного з чоловіків, його товариш вихопив сокиру та, погрожуючи міліціонерам розправою, розтрощив двері.

Нападник не зважав на вимогу правоохоронців зупинитися та покласти сокиру, а також попередження про можливе застосування зброї та спеціальних засобів. Тому, повідомляють правоохоронці, один з оперуповноважених був змушений застосувати спеціальний пристрій під стрільбу гумовими кулями, влучивши чоловікові в пах.

Затриманого негайно було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.