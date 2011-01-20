Блок Кличка: київська влада приховано ввела 10% пеню на житло

У Блоці Віталія Кличка заявляють, що встановлення підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги для киян, які оплачують їх після 20 числа, є прихованою пенею.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Блоку Кличка.

“Таким чином столична влада намагається відволікти увагу від необгрунтованого підвищення тарифів і вводить людей в оману”, - переконані представники політичної сили.

“Більш того, ця пеня навіть вища за загальноприйняту – 10% замість 3% Наприклад, вартість опалення для таких споживачів, які не встигли заплатити до 20 числа, становить 3,10 грн./м2. Між тим, всі інші будуть платити по 2,91 грн./м2», - зазначається у повідомленні Блоку Кличка.

Представники блоку вважають неприйнятним такий підхід столичної влади до боротьби з неплатниками за комунальні послуги.

«А враховуючи, що малозабезпечені громадяни часто не можуть своєчасно оплатити послуги ЖКГ, вийде, що в черговий раз бідні заплатять за багатих», - додають у Блоці Кличка.

В політичній силі переконані, що встановлення розміру житлово-комунальних тарифів в залежності від того, коли їх оплачують люди – до 20 числа кожного місяця чи після – суперечить вітчизняному законодавству.

У блоці зазначають, що закон про житлово-комунальні послуги та постанови Кабміну чітко встановлюють процедуру формування тарифів.

«Ця процедура не передбачає ніякої відмінності в тарифах для тих, хто платить до чи після 20 числа. Більше того, такої відмінності немає ні за якою ознакою. Тому тариф для населення має бути однаковим для всіх», - заявляють у Блоці Кличка.